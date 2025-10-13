Haval представил обновлённый кроссовер H3 для России: названы новые цены

В России готовится к выходу обновленный кроссовер Haval H3. Как сообщает «Российская газета», новинка получила расширенный выбор комплектаций, поддержку голосового управления, интеграцию сервисов «Яндекс Авто» и возможность обновления программного обеспечения по технологии OTA.

Теперь для покупателей доступны четыре варианта исполнения кроссовера Haval H3. Ранее опция полного привода предлагалась исключительно для максимальной комплектации, однако после модернизации такая возможность появилась уже в версии «Премиум».

Среди ключевых изменений отмечается снижение минимальной стоимости. Базовая переднеприводная комплектация Haval H3 теперь предлагается от 2 549 000 рублей, тогда как прежде начальная цена Premium составляла 2 649 000 рублей. Аналогичная тенденция наблюдается и среди полноприводных версий: ранее самое доступное исполнение AWD стоило минимум 3 189 000 рублей, сейчас эта отметка начинается с 2 899 000 рублей.



Фото: Carsweek.ru

Впервые Haval H3 оснащается голосовым помощником, разработанным инженерами Haval. Согласно информации производителя, цифровой ассистент способен распознавать более 800 голосовых команд и управлять 150 функциями автомобиля. Среди прочего, с его помощью можно изменить климатические настройки в салоне.

Интеграция приложений «Яндекс Авто» позволяет использовать современную навигацию, слушать музыку и аудиокниги. Обновление программного обеспечения происходит посредством OTA. Кроме того, все комплектации Haval H3 модельного года оснащены портом USB Type-C. Информация о сроках появления кроссовера в дилерских центрах России пока что не раскрывается.



Фото: Carsweek.ru

Напомним, ранее стало известно, что рамный внедорожник Haval H9 2025 года выпуска оценён на российском рынке минимум в 4,4 миллиона рублей.

Фото: Haval