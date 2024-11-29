Haval готова начать массовое производство гибридных автомобилей в России

На тульском заводе Haval готовятся к запуску серийного производства гибридной модели. Новинка, которая скоро может увидеть свет, носит название кроссовера Haval H-Dog с заводским индексом B16.

Интересно, что в информации, полученной от официального представительства Haval в России, упоминается автомобиль под индексом B16G. На данный момент в линейке моделей Haval для России гибридов нет.

Еще в мае этого года исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев делал заявления о планах компании в отношении гибридных автомобилей.

Тогда основные надежды были связаны с возможностью выпуска гибридной версии популярного кроссовера Haval Jolion.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что на российском рынке скоро появится кроссовер Haval M6 сборки из Калуги.