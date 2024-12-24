Haval может разместить производство автомобилей, которых еще нет в России

В следующем году завод Peugeot-Citroen в Калуге может начать выпуск новых моделей под брендом Haval, сообщает портал Авто Mail, ссылаясь на свои источники внутри китайского автопроизводителя.

По полученным данным от информаторов, в ближайшее время на конвейер калужского предприятия могут выйти модели, которые на данный момент не представлены на официальном российском рынке.

На данный момент на заводе в Калуге уже производится компактный кроссовер Haval M6. Эта новинка была запущена в производство еще в конце прошлого месяца. О точной дате появления кроссовера Haval M6 у дилеров марки в России информации пока нет.

По данным источников, к 2025 году в Калуге планируется собрать около 50 тысяч автомобилей из китайских комплектующих.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что завод в Тульской области также может начать сборку гибридных автомобилей Haval.