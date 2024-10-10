Haval H9 второго поколения: обновленная рама, два двигателя и полный привод TOD+Mlock

Haval представляет «девятку» как «лидера среди внедорожников в Китае». Этот автомобиль завоевал популярность не только в родной стране, но и на мировых рынках. С момента выпуска в 2014 году было продано более 140 000 таких машин. За это время произошло два поколения и 5 обновлений. Первое поколение "рамника" пользовалось популярностью до определенного момента. На весну 2021 года стоимость стартовой версии Haval H9 составляла 2 670 000 рублей (Comfort), а самая востребованная версия Elite была доступна за 2 870 000–2 940 000 рублей. В то время основные конкуренты продавались за 4 миллиона рублей.
Сегодня цена в 4 миллиона рублей на Haval H9 стала обыденной. В базовой комплектации новый Haval H9 стоит 4 299 000 рублей, а в версии "премиум" цена достигает 4 799 000 рублей. Эти цены актуальны для бензиновой версии. Дизельная версия дороже на полмиллиона. Первое поколение автомобилей уже отсутствует у дилеров. Однако в Иркутске журналисты обнаружили один экземпляр, который был в резерве и продавался за 4,3 миллиона рублей.
Продажи второго поколения Haval H9 осуществляются через новую дилерскую сеть Haval Pro. Продавцы заявляют, что бензиновые машины продаются активнее, поскольку они не уступают дизельным по характеристикам и имеют меньше проблем с холодным запуском. Стоимость топлива также оказывает влияние на это предпочтение. Бензиновый двигатель "съедает" в среднем 12 литров на 100 км, в то время как дизельный расходует около 10,5 литров на 100 км.
Согласно пресс-службе Haval, основную часть покупателей «девятки» (80%) составляют мужчины в возрасте 40–50 лет. Они ценят повышенный комфорт, простор, уверенность в автомобиле и его надежность, при этом предпочитают классический стиль и статусность.
Новый H9 полностью соответствует этим требованиям. В нем есть 7 посадочных мест, светодиодный свет, вентиляция и массаж передних сидений, трехзонный климат, ассистенты водителя уровня L2, система полного привода и прочная стальная рама с жестким кузовом.
По данным журналистов, у нового H9 оригинальная рама, которая состоит из высокопрочной стали. Кузов также обладает высокой прочностью. Двигатели - 2,0-литровый бензиновый и 2,4-литровый дизельный - демонстрируют высокую работоспособность. Расход топлива оказался чуть выше заявленного автопроизводителем: бензиновый вариант "съедал" в среднем 12 л/100 км, дизельный - около 10,5 л/100 км.
Система полного привода H9 предлагает 4 варианта работы: задний привод, интеллектуальный полный привод, полный привод и полный привод "понижайка". Автомобиль также оснащен внешним боксом на задней двери, который может использоваться для хранения различных предметов. Внутри есть полка для хранения и набор сеток. Машина готова к установке крюка тягового устройства и 13-контактной розетки для буксировки прицепов.
В целом, владельцы Haval H9 отмечают удобство управления и комфорт во время поездок за рулем. Машина легко маневрирует и удобна для водителя. Внутреннее убранство автомобиля стало современнее, хотя мягких пластиков стало меньше. При 7-местной компоновке багажник вмещает всего 88 литров, но при 5-местной компоновке объем увеличивается до 791 литра.
В целом, Haval H9 продолжает радовать владельцев своим комфортом и удобством. Дилеры предлагают широкий выбор версий автомобиля, и в преддверии зимы можно рассчитывать на выгодные предложения по комплектам зимних шин.