Haval H9 второго поколения: обновленная рама, два двигателя и полный привод TOD+Mlock

Фото: Tarantas.News

Haval представляет «девятку» как «лидера среди внедорожников в Китае». Этот автомобиль завоевал популярность не только в родной стране, но и на мировых рынках. С момента выпуска в 2014 году было продано более 140 000 таких машин. За это время произошло два поколения и 5 обновлений. Первое поколение "рамника" пользовалось популярностью до определенного момента. На весну 2021 года стоимость стартовой версии Haval H9 составляла 2 670 000 рублей (Comfort), а самая востребованная версия Elite была доступна за 2 870 000–2 940 000 рублей. В то время основные конкуренты продавались за 4 миллиона рублей.

Фото: Tarantas.News

Сегодня цена в 4 миллиона рублей на Haval H9 стала обыденной. В базовой комплектации новый Haval H9 стоит 4 299 000 рублей, а в версии "премиум" цена достигает 4 799 000 рублей. Эти цены актуальны для бензиновой версии. Дизельная версия дороже на полмиллиона. Первое поколение автомобилей уже отсутствует у дилеров. Однако в Иркутске журналисты обнаружили один экземпляр, который был в резерве и продавался за 4,3 миллиона рублей.

Фото: Tarantas.News

Продажи второго поколения Haval H9 осуществляются через новую дилерскую сеть Haval Pro. Продавцы заявляют, что бензиновые машины продаются активнее, поскольку они не уступают дизельным по характеристикам и имеют меньше проблем с холодным запуском. Стоимость топлива также оказывает влияние на это предпочтение. Бензиновый двигатель "съедает" в среднем 12 литров на 100 км, в то время как дизельный расходует около 10,5 литров на 100 км.

Фото: Tarantas.News

Согласно пресс-службе Haval, основную часть покупателей «девятки» (80%) составляют мужчины в возрасте 40–50 лет. Они ценят повышенный комфорт, простор, уверенность в автомобиле и его надежность, при этом предпочитают классический стиль и статусность.

Новый H9 полностью соответствует этим требованиям. В нем есть 7 посадочных мест, светодиодный свет, вентиляция и массаж передних сидений, трехзонный климат, ассистенты водителя уровня L2, система полного привода и прочная стальная рама с жестким кузовом.

Фото: Tarantas.News

По данным журналистов, у нового H9 оригинальная рама, которая состоит из высокопрочной стали. Кузов также обладает высокой прочностью. Двигатели - 2,0-литровый бензиновый и 2,4-литровый дизельный - демонстрируют высокую работоспособность. Расход топлива оказался чуть выше заявленного автопроизводителем: бензиновый вариант "съедал" в среднем 12 л/100 км, дизельный - около 10,5 л/100 км.

Фото: Tarantas.News

Система полного привода H9 предлагает 4 варианта работы: задний привод, интеллектуальный полный привод, полный привод и полный привод "понижайка". Автомобиль также оснащен внешним боксом на задней двери, который может использоваться для хранения различных предметов. Внутри есть полка для хранения и набор сеток. Машина готова к установке крюка тягового устройства и 13-контактной розетки для буксировки прицепов.

Фото: Tarantas.News

В целом, владельцы Haval H9 отмечают удобство управления и комфорт во время поездок за рулем. Машина легко маневрирует и удобна для водителя. Внутреннее убранство автомобиля стало современнее, хотя мягких пластиков стало меньше. При 7-местной компоновке багажник вмещает всего 88 литров, но при 5-местной компоновке объем увеличивается до 791 литра.

Фото: Tarantas.News

В целом, Haval H9 продолжает радовать владельцев своим комфортом и удобством. Дилеры предлагают широкий выбор версий автомобиля, и в преддверии зимы можно рассчитывать на выгодные предложения по комплектам зимних шин.