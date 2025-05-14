Снайперский Porsche 911 GT2 RS с дикой аэродинамикой и готовностью к треку обнаружен

Сложно определить, какая же версия Porsche 911 является наилучшей, но существует много доказательств того, что это может быть GT2 RS. Эта модель с небольшим тиражом и пугающе дорогая давно является вершиной поколения 911, объединяя самый экстремальный шасси, заложенное в GT3 RS, с еще более мощной версией турбированной силовой установки, заимствованной у Turbo. Для поколения 992 Porsche собирается зайти еще дальше в обоих отношениях - если судить по дикому прототипу, замеченному во время тестирования на Нюрбургринге.

Прежде всего, кузов, похоже, стал еще шире, чем тот, что можно увидеть на GT3 RS, с обшивкой, установленной поверх стандартных задних колесных арок, чтобы скрыть новый комплект прототипных колес, которые мы раньше не видели на предыдущих испытательных автомобилях Porsche. Это сочетается с передней частью, где установлены широкие макетные арки, сохраняющие арочные вентиляции и воздуховоды от GT3 RS, но намного шире.

Установлен карбоновый капот с огромными отверстиями для вентиляции радиатора, а также карбоновая крыша с продольными ребрами. Они направляют воздух к гоночному заднему антикрылу и его функции DRS. Однако, внимательно посмотрев на заднюю часть, можно увидеть ряд изменений по сравнению с атмосферным GT3 RS, потому что установлены новые задние фонари 992.2, а также другой нижний бампер, который, очевидно, скрывает новую выхлопную систему.