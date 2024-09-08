Поздравляем Lamborghini Countach с 50-летием!

В 2024 году исполняется 50 лет со дня начала производства Lamborghini Countach. Первый серийный экземпляр 1974 года LP 400 вернулся в завод для особой фотосессии. Lamborghini опубликовала новые фотографии из своих медиа-архивов, показывающие производство Countach на протяжении многих лет.

Lamborghini начала производство Countach в марте 1974 года, выпуская стройные, клиновидные суперкары на конвейер, которое в итоге продлилось 16 лет. Это было далеко не массовое производство - за это время было построено всего 1 999 машин. Но это число скрывает огромное влияние, которое оказал этот автомобиль на весь мир автомобилестроения. И все началось с зеленого Countach 1974 года, первого в своем роде.

Чтобы отметить это событие, Lamborghini вернула модель LP 400 туда, где она была создана. Та же линия находится в том же месте в Сант'Агата Болоньезе, но сегодня выглядит по-другому. Компания также представила винтажные фотографии производственной линии Countach на протяжении многих лет, демонстрируя сборку моделей LP 500 и LP 5000. Поздние модели составляют подавляющее большинство от общего объема производства Countach.

Lamborghini даже устроила фотосессию с современным флагманским суперкаром Revuelto. Хотя многое изменилось в мире автомобилестроения, обе машины все еще оснащены двигателями V-12. И обе остаются безусловно зелеными.

“Мы гордимся тем, что до сих пор производим наши суперкары в том месте, где был создан Countach,” - сказал главный производственный директор Lamborghini Раньери Никколи. “Производство радикально изменилось с тех пор, как началось производство Countach, и до сегодняшних моделей.”

Оригинальный LP 400 был выпущен с 1974 по 1978 год и выделялся отсутствием арок колес. Они появились на модели LP 400S, созданной для установки шин Pirelli специального размера на популярных колесах "телефонного диска". Модель была выпущена с 1978 по 1982 год, после чего появилась модель LP 5000S. Она выглядела практически идентично LP400 S, но объем двигателя V-12 увеличился до 4,8 литра. 5000S Quattrovalvole последовал с 1985 по 1988 год, принеся еще более мощный двигатель в суперкар. Countach завершил свой путь в 1990 году моделью 25th Anniversary, от которой было построено 658 экземпляров.

"Сегодня наше производство очень отличается от 1974 года," - сказал Никколи. "Но оно сохраняет лучшие аспекты и объединяет ручные навыки наших сотрудников с лучшими доступными технологиями, давая жизнь так называемой Мануфактуре Lamborghini следующего уровня."