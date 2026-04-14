Покинет ли Ханна Шмитц команду Red Bull?

Бывший механик Формулы 1 Кенни Хэндкаммер, посвятивший автоспорту 25 лет своей жизни и работавший вместе с такими именитыми гонщиками, как Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель, высказал мнение о сложной ситуации внутри команды Red Bull Racing. В подкасте The Two Mechanics он поделился своими наблюдениями относительно возможных кадровых изменений в коллективе.

Кенни Хэндкаммер отметил, что в настоящее время атмосфера в Red Bull вызывает серьёзные опасения. По его словам, если бы он оказался на месте руководителя Red Bull Global, то начал бы серьезно задумываться о будущем коллектива. Хэндкаммер напомнил о том, скольких важных сотрудников уже лишилась команда: «Посмотрите, кого он потерял: Кристиана Хорнера, Эдриана Ньюи, Джонатана Уитли, Джанпьеро Ламбьязе и Уилла Кортни».

Бывший механик также обратил внимание на то, что, по имеющейся информации, главный стратег команды Ханна Шмитц, возможно, также покинет Red Bull Racing. «Похоже, что Ханна Шмитц, руководитель отдела стратегии, тоже собирается уходить, а ведь это всё ключевые фигуры, и ходят слухи, что их будет больше. Это действительно сбивает с толку. Как он собирается восстановить команду?» — подчеркнул Хэндкаммер.