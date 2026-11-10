Хаджар о поддержке: «Важно, чтобы был тот, кто видит твой потенциал»

Кими Антонелли и Айзек Хаджар начали выступать в Формуле 1 в одном сезоне. При этом французский гонщик в 2024-м году стал вице-чемпионом Ф2, а Кими завершил чемпионат на 6-м месте личного зачёта. Побед у него также было вдвое меньше — две против четырёх.

С тех пор ситуация изменилась: Антонелли выиграл чемпионат мира в составе Mercedes. Хаджар, представляющий Red Bull Racing, пока не одержал ни одной победы и трижды поднимался на подиум в этом сезоне, включая этап в Сан-Паулу.

Отвечая на вопрос о соперничестве с Кими в молодёжных сериях, Айзек признал: «Факт, что в прошлом я был вице-чемпионом Формулы 2, абсолютно ничего не значит. Мир Ф2 устроен далеко не самым справедливым образом. Намного важнее другое – чтобы рядом был человек, который понимает, чего ты стоишь на самом деле.

И мне в этом плане повезло, у меня такой человек был – это Хельмут Марко. Я хорошо помню тот день: мне позвонила мама и сказала, что со мной хочет встретиться доктор Марко (дело было в 2020 году, когда Хаджар выступал во французской Ф4). Встреча состоялась в отеле, и он просто сказал, что пришлёт мне контракт. Вот и всё.

В Red Bull разработали для меня своего рода план: мне предстояло выступать в Формуле 3, и если я добьюсь хороших результатов, то сразу после этого должен буду перейти в Формулу 2».

В дебютном сезоне в Ф2, который состоялся в 2023 году, Хаджар не одержал ни одной победы и лишь однажды финишировал на подиуме. Однако в Red Bull продолжали доверять гонщику. Уже в следующем сезоне он боролся за титул, но в финале чемпионата на его машине отказал двигатель. Чемпионом стал Габриэль Бортолето.

«Всё это лишь говорит о том, что нужны профессионалы, которые видят твоей реальный потенциал», – подытожил Хаджар.

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт австрийского издания Motorsport Magazin Кристиан Даннер высоко оценивает перспективы 22-летнего парижанина: «Иногда он секунду проигрывает Максу, но уже в следующий момент сокращает отставание до двух десятых.

Дело в том, что Айзек до сих пор сражается с машиной. Но как только он получше адаптируется, а команда определится с настройками, он будет сможет прибавить. Я считаю, что Хаджар гонщик очень высокого уровня».