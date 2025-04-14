Хаджар: Мы слишком отстали после неважного старта

В последнем этапе в Бахрейне гонщики команды Racing Bulls не смогли попасть в призовую десятку. Кроме того, Лиам Лоусон получил штраф, который, к счастью, не повлиял на его итоговый результат.

Айзек Хаджар, финишировавший на 13-й позиции, поделился своими впечатлениями: «Старт гонки был неудачным, я потерял четыре позиции. Похоже, будто машина вообще не реагировала на мои действия. Нам предстоит проанализировать, почему это произошло».

Гонщик отметил, что все его действия на старте были правильными, но проблемы с сцеплением привели к неблагоприятному положению в начале гонки. Хаджар считает, что если бы команда показала лучший результат в квалификации, гонка могла бы завершиться успешнее.

Он также добавил, что, несмотря на неудачный старт, команда проявила хороший темп и правильную тактику. Однако отставание после старта и сложности с рестартом из-за изношенных шин создали дополнительные трудности.

В свою очередь, Лиам Лоусон, финишировавший 16-м, поделился своим мнением: «Гонка была насыщенной событиями, но мы не смогли использовать нашу скорость на полную. Единственный способ обогнать соперников – поздние торможения».

Лоусон также выразил сожаление, что не смог достичь результата, отражающего потенциал команды. Он подчеркнул, что машина была быстрой на квалификации, но не удалось реализовать потенциал в гонке.

Гонщик отметил, что его машина демонстрировала хорошую скорость на трассе, но старт с последних позиций создал серьезные препятствия для успешной гонки.