Хаджар: Надежность машины Red Bull пока оставляет желать лучшего

Айзек Хаджар отметил существенный прогресс Red Bull Racing в надежности болида на тестах и выразил удовлетворение результатами команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.02.2026, 15:51·1 мин
Фото: F1news.ru

Айзек Хаджар выразил удовлетворение улучшением ситуации с надёжностью у Red Bull Racing на текущей неделе.

Пилот рассказал, что не смог выполнить всю запланированную программу во время тестов. По его словам, на прошлой неделе из-за технических сложностей он практически полностью пропустил утренние заезды, а и в минувший день вновь столкнулся с трудностями. Однако Айзек отметил, что сумел максимально использовать оставшееся время дневных сессий.

Хаджар отметил, что, несмотря на сохраняющиеся вопросы к надежности болида Red Bull, команда заметно продвинулась по сравнению с прошлыми тестами. Он также подчеркнул, что сегодня утром Макс Ферстаппен смог показать высокие результаты, что стало позитивным сигналом для коллектива. По словам Айзека, этот прогресс радует всю команду.

