Хаджар: «Наша машина — четвёртая или пятая по скорости»
Новости

Хаджар: «Наша машина — четвёртая или пятая по скорости»

Айзек Хаджар рассказал о технических проблемах Red Bull и сроках их решения, отметив слабые стороны RB22 и отставание от лидеров сезона.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.03.2026, 13:21·2 мин
Фото: F1news.ru

В четверг в паддоке трассы Сузука гонщик команды Red Bull Racing Айзек Хаджар поделился своим мнением о текущем состоянии болида RB22, а также прокомментировал возможные сроки устранения технических проблем.

На вопрос о результатах первых двух этапов сезона Айзек Хаджар отметил, что говорить о чём-то определённом пока рано. По его словам, он только начал выступать за Red Bull Racing и впереди ещё много гонок. При этом Хаджар подчеркнул, что чувствует себя в коллективе комфортно, а также отметил высокий уровень выступлений своего напарника Макса Ферстаппена, с которым он старается держать одинаковый темп.

Размышляя о текущей конкурентоспособности Red Bull, Хаджар отметил, что оценивает RB22 скорее как четвёртую или пятую по скорости машину в пелотоне. Несмотря на то, что в Австралии ему удалось квалифицироваться третьим, в самих гонках команде не удалось приблизиться к лидерам.

Оценивая возможные сроки решения технических сложностей, Айзек Хаджар затруднился назвать конкретные даты. По его словам, на это может уйти как несколько месяцев, так и целый год.

В числе основных проблем болида RB22 Хаджар отметил не только нестабильное поведение машины на трассе в зависимости от конкретных поворотов, но и избыточный вес шасси. При этом он добавил, что машина не является трудной в управлении, однако ей не хватает скорости, особенно в поворотах. По словам гонщика, в Шанхае болид вёл себя менее стабильно, чем в Мельбурне, где ощущения от управления были лучше.

Хаджар также подчеркнул, что, несмотря на определённые нюансы, назвать RB22 непредсказуемой или неуправляемой нельзя. Главная проблема, по его мнению, заключается в недостаточной скорости, особенно в поворотах, и в большей степени связана с шасси машины.

