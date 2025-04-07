Исследование способности тела к выносливости: "На последней четверти дистанции я был без сил"

Искусный пилот Айзек Хаджар продемонстрировал выдающуюся силу в Японии, получив восемь очков после выступления вчерашней гонки. Несмотря на сложности в начале сезона, спортсмен рассказал на канале Sky Sports, что путь к успеху был нелегким.

В специальном интервью он поделился эмоциями: "Стартовать рядом с моим давним идолом Льюисом Хэмилтоном – это было великолепно. Хотя, конечно, он опередил меня на дистанции..."

Хаджар заметил, что конкурировать с Ferrari достаточно сложно, но старт гонки прошел успешно: "Мы держали позицию, пытались догнать Антонелли, но не хватило скорости. В общем, гонка была почти идеальной."

"Этот трек для настоящих гонщиков," – отметил спортсмен о Сузуке. "Это прекрасное место для начала заработка очков. Я доволен выступлением, несмотря на физическую нагрузку на последнем этапе гонки," – добавил он.

Специалисту пришлось побороть серьезные неудобства из-за проблем с ремнями безопасности в начале квалификации, но вопрос быстро решился. "Мы смогли улучшить тактику, быть агрессивнее на старте и, в конечном итоге, заработать очки," – сказал Хаджар.

"Физическая усталость ощущалась к концу гонки, что отражалось на пилотировании. Мне пришлось сбросить темп, но такие вызовы – это лучшее обучение," – пояснил гонщик.

"Мы рады, что смогли преодолеть препятствия и показать хороший результат в квалификации и гонке. Трудности только укрепляют," – подчеркнул Хаджар.

О варианте перехода в Red Bull Racing Айзек Хаджар отметил: "Я доволен работой в Racing Bulls. Но готов рассмотреть предложение от Red Bull Racing – это безусловно. Однако в нашей команде мне тоже комфортно."