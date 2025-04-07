Главная Новости Айзек Хаджар Исследование способности тела к выносливости: "На последней четверти дистанции я был без сил"
Новости

Исследование способности тела к выносливости: "На последней четверти дистанции я был без сил"

Айзек Хаджар заработал первые очки в Японии: интервью после успешной гонки в Формуле 1. Гонщик рассказал о сложном старте, трассе в Сузуке и физической подготовке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.04.2025, 18:42·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Искусный пилот Айзек Хаджар продемонстрировал выдающуюся силу в Японии, получив восемь очков после выступления вчерашней гонки. Несмотря на сложности в начале сезона, спортсмен рассказал на канале Sky Sports, что путь к успеху был нелегким.

В специальном интервью он поделился эмоциями: "Стартовать рядом с моим давним идолом Льюисом Хэмилтоном – это было великолепно. Хотя, конечно, он опередил меня на дистанции..."

Хаджар заметил, что конкурировать с Ferrari достаточно сложно, но старт гонки прошел успешно: "Мы держали позицию, пытались догнать Антонелли, но не хватило скорости. В общем, гонка была почти идеальной."

"Этот трек для настоящих гонщиков," – отметил спортсмен о Сузуке. "Это прекрасное место для начала заработка очков. Я доволен выступлением, несмотря на физическую нагрузку на последнем этапе гонки," – добавил он.

Специалисту пришлось побороть серьезные неудобства из-за проблем с ремнями безопасности в начале квалификации, но вопрос быстро решился. "Мы смогли улучшить тактику, быть агрессивнее на старте и, в конечном итоге, заработать очки," – сказал Хаджар.

"Физическая усталость ощущалась к концу гонки, что отражалось на пилотировании. Мне пришлось сбросить темп, но такие вызовы – это лучшее обучение," – пояснил гонщик.

"Мы рады, что смогли преодолеть препятствия и показать хороший результат в квалификации и гонке. Трудности только укрепляют," – подчеркнул Хаджар.

О варианте перехода в Red Bull Racing Айзек Хаджар отметил: "Я доволен работой в Racing Bulls. Но готов рассмотреть предложение от Red Bull Racing – это безусловно. Однако в нашей команде мне тоже комфортно."

Источник

Айзек Хаджар (5)Racing Bulls (3)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация