Хаджар: «Ещё нужно поработать над балансом и шинами»

В пятницу на тестовых заездах в Бахрейне команда Red Bull Racing распределила работу между своими пилотами. Утреннюю часть сессии на автодроме Сахир провёл Макс Ферстаппен, который сумел преодолеть 61 круг. После обеда за руль сел Айзек Хаджар, проехавший 59 кругов.

В коллективе отметили, что теперь предстоит подробно проанализировать собранную информацию и продолжить подготовку к сезону на следующей неделе.

Макс Ферстаппен (5-й): «Если говорить о результатах в целом, то с первого дня мы проехали большую дистанцию, и можем быть этим довольны. На тестах мы сделали многое из того, что хотели с силовой установкой и машиной в целом. Сегодня эта работа продолжилась.

Вся техника настолько новая, что нам ещё многое предстоит изучить, но машина хорошая. Кроме того, у нас новые шины, поэтому пришлось потратить время на изучение разных составов и понимание того, что нужно, чтобы лучше раскрыть их потенциал.

Что касается силовой установки, то если судить по числу пройденных кругов, старт получился успешным. Именно к этому мы и стремились, но гарантий не было. Мы не знаем, будет ли этого достаточно для того, чтобы выигрывать гонки, но возможности для того, чтобы прибавить, огромные.

Если говорить о машине в целом, то мы поняли, что работает, а что – нет. Моя утренняя сессия подкинула несколько идей на проверку для Айзека и для тестов на следующей неделе, где мы продолжим экспериментировать и оценивать разные настройки».

Айзек Хаджар (6-й): «Первая неделя тестов в Бахрейне прошла хорошо. Конечно, после Барселоны мне пришлось немного подождать, прежде чем сесть за руль, но как только я это сделал, мы смогли проверить машину и отработать всё необходимое перед следующей неделей и Мельбурном. Нам ещё нужно со многим разобраться, но пока мы придерживаемся нашей программы.

Перед началом сезона всегда сложно оценить истинную скорость, но мы можем быть довольны надёжностью силовой установки на этой неделе. Ещё нужно поработать над балансом и шинами, но это вполне нормальная история для этого времени года. Команда работает сообща, чтобы достичь желаемого результата в Австралии. Я уже довольно давно знаю всех в команде, и здорово работать с ними в таких условиях».