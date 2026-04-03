Haas F1 запланировала тестовые заезды в Японии на конец июля

Haas F1 проведет тесты машин прошлых лет на автодроме Fuji в Японии 28–29 июля, возможно с участием резервиста Рио Хиракавы.
Иннокентий Петров
03.04.2026, 14:21·2 мин
Команда Haas F1 официально анонсировала проведение тестовых заездов на японском автодроме Fuji International Speedway в конце июля. Мероприятие запланировано на 28 и 29 июля, что совпадает с началом летнего перерыва в календаре чемпионата.

Тесты будут организованы в рамках программы TCP (Testing of a Previous Car), в рамках которой команды используют болиды прошлых сезонов для отработки технических решений и подготовки пилотов.

Пока не сообщается, какая именно модель автомобиля Haas будет задействована на трассе, а также не раскрыты имена всех участников предстоящих тестов. Однако ожидается, что среди гонщиков окажется 32-летний японец Рио Хиракава, исполняющий обязанности резервного пилота Haas и выступающий за заводскую команду Toyota в чемпионате гонок на выносливость.

«Япония, мы возвращаемся! Мы отправимся на автодром Fuji Speedway, где будем работать 28 и 29 июля», – информировала команда Haas F1 через свои официальные страницы в социальных сетях.

Стоит отметить, что аналогичные тесты Haas F1 уже проводила на автодроме Fuji в августе прошлого года. Тогда за руль автомобилей команды садились Рио Хиракава и Шо Цубои — трёхкратный чемпион японской серии Super GT и на тот момент действующий победитель Super Formula.

