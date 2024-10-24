Гюнтер Штайнер: Меня никогда не тянуло к карьере гонщика

Популярность Гюнтера Штайнера не угасает даже после того, как он покинул пост руководителя команды Haas. 59-летний итальянец остаётся востребованным персонажем в мире автоспорта.

Штайнер сотрудничает с телеканалами RTL и Sky, пишет бестселлеры, и активно занимается различными проектами. Недавно на британском Sky Sports Гюнтер ответил на несколько вопросов, которые вызывают живой интерес у публики.

Один из вопросов был о том, чем Гюнтер Штайнер занимается в настоящее время. Итальянец поделился, что занимается различными делами, включая работу для ТВ, написание книг, выступления на корпоративах, и уделяет внимание семье.

На вопрос о том, в какой период своей карьеры в автоспорте Штайнер был наиболее счастлив, итальянец ответил, что всегда был доволен своей жизнью, независимо от того, чем он занимался. "У меня и сейчас всё хорошо", - подчеркнул Гюнтер.

Следующий вопрос был о месте жительства Гюнтера Штайнера. Итальянец рассказал, что живет в США, в городе Шарлотт, Северная Каролина, но также имеет дом на севере Италии, где проводит время летом и зимой в период Рождества. Однако, основное время Штайнер проводит в Америке.

На вопрос о любимом месте для отдыха Гюнтер Штайнер ответил, что ему важно быть вместе с семьей, и это главное, а не конкретная географическая локация.

Интерес вызвал вопрос о том, как произносится имя Гюнтера Штайнера. Штайнер пошутил, что в Германии его имя звучит как "Гюнтер-р-р Штайнер-р-р", но англичане произносят его проще, что-то вроде "Гюнта".

Гюнтер Штайнер поделился, что владеет тремя языками, говорит по-немецки, по-итальянски, по-английски, немного испански и французски. Он признался, что иногда путается, говоря на трех языках одновременно.

Итальянец также рассказал о своих предпочтениях в кулинарии. Он признал, что больше всего любит итальянскую кухню, особенно пасту, но также ценит суши и рыбные блюда. Штайнер признался, что даже готовит сам, отметив, что это отличный способ отвлечься.

Гюнтер Штайнер также рассказал о своих впечатлениях от различных трасс Формулы 1. Он выделил Мельбурн, Японию, и Майами, где сейчас является послом Гран При. Итальянец подчеркнул, что каждая трасса уникальна и хороша по-своему.

Штайнер также ответил на вопросы о дружбе с Тото Вольффом, своих навыках вождения и о желании стать гонщиком. Итальянец подчеркнул, что всегда был доволен своей жизнью и не питал желания стать гонщиком.