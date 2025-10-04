Гюнтер Штайнер о выступлении Мика Шумахера на тестах Indycar

Бывший руководитель команды Haas F1 Гюнтер Штайнер поделился своим мнением по поводу возможного перехода Мика Шумахера в серию Indycar.

По словам Штайнера, Мик поступает разумно, рассматривая для себя новый чемпионат. Экс-руководитель отмечает, что тесты, которые Шумахер собирается провести с одной из команд среднего уровня, помогут ему принять окончательное решение о будущем.

«Нет сомнений в том, что Мик способен управлять болидом Indycar, — утверждает Штайнер. — Однако для такого шага необходимо тщательно взвесить несколько важных аспектов».

В частности, Штайнер акцентирует внимание на том, что Мик Шумахер ранее не выступал на овальных трассах, которые играют значительную роль в календаре Indycar. По его мнению, для реального успеха в этой американской серии гонщик должен получать удовольствие от соревнований на овалах.

Штайнер также подчеркивает, что в случае перехода в Indycar Шумахеру следует быть готовым провести в чемпионате не менее трёх-пяти лет, чтобы рассчитывать на серьёзные достижения. Он отмечает, что конкуренция в Indycar очень высока, а попадание в топ-команду требует долгосрочного и продуманного подхода.

«Мик должен понимать, что после нескольких лет, проведённых в Indycar, вернуться в Формулу 1 будет крайне сложно», — добавил Гюнтер Штайнер, завершая свою оценку перспектив бывшего подопечного.