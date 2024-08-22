Перспективы проекта Audi, по мнению Гюнтера Штайнера

Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер выразил обеспокоенность противоречивой информацией о ситуации вокруг команды Audi.

«Меня беспокоит отказ Карлоса Сайнса от контракта с Audi. Это странно, учитывая статус Audi как одного из крупнейших автопроизводителей в мире, и внезапное решение одного из топовых гонщиков Формулы 1 отказаться выступать за них и подписать контракт с частной командой», - заявил Штайнер.

Руководитель также отметил, что позиция команды Sauber в настоящее время оставляет желать лучшего для Audi. «Многие призывают увеличить инвестиции, иначе к 2026 году Audi может оказаться вне борьбы за первенство, что будет негативно отразится как на них, так и на Формуле 1», - подчеркнул Штайнер.

Он также отметил, что не удивлен, что руководство команды возглавил Маттиа Бинотто. «Я общался с ним дважды после подписания контракта, но разговоры были крайне краткими. Он занят огромным проектом, поэтому ему важно сосредоточиться на работе», - добавил Штайнер.

«Я рад, что в команде начались изменения. Видимо, они осознали, что что-то идет не так, и этот факт очевиден для всех. Сложно не заметить, что они молчат. Но наблюдаемые трудности у Sauber заставляют нас задуматься о будущем Audi в 2026 году», - заверил Штайнер.