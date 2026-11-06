Гюнтер Штайнер признался, что не завидует Фредерику Вассёру

Ситуация в Ferrari после Гран При Мехико привлекла значительное внимание. В интервью RacingNews365 её прокомментировал Гюнтер Штайнер, бывший руководитель Haas F1. По его словам, подобные трудности могут быть для команды скорее положительным фактором.

Гюнтер Штайнер: «Когда появляется такая проблема, это хорошо. Вы сейчас готовы возразить, что хороших проблем не бывает. Но если в вашей команде два отличных гонщика, то как ими управлять? Я был в похожих ситуациях: когда такие гонщики сражаются на трассе, управлять ими невозможно.

Я не говорю, что то, как действовал Шарль Леклер, было на 100% правильно, однако нельзя сказать, что он был совсем уж неправ. Он гонщик и хочет атаковать, но, к сожалению, это вновь закончилось не лучшим образом.

Фредерику Вассёру я не завидую, ведь ему предстоит найти какое-то решение. В его команде два великолепных гонщика, и каждый из них хочет победить. Разумеется, то, что произошло в Мехико, ни к чему хорошему не привело, ведь команда упустила победу, однако что тут можно предпринять?

Льюис был расстроен, но не думаю, что Шарль готов уступать. Он не собирается мириться с тем, что должен быть вторым – с гонщиками такого не бывает.

Справиться с подобной ситуацией трудно, но лучше разбираться с такой проблемой, чем если бы один из гонщиков команде не показывал результатов. В конце концов, они же всё-таки не столкнулись. Они действовали достаточно разумно, чтобы этого избежать, хотя, конечно, Вассёру сейчас непросто».