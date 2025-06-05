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Гюнтер Штайнер считает, что Ферстаппен установил новый стандарт

Гюнтер Штайнер критикует стюардов за оштрафование Ферстаппена: "Следовало дисквалифицировать за столкновение с Расселлом". Штайнер считает, что Макс мог быть исключен с гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.06.2025, 12:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер выразил своё недовольство решением стюардов, которые оштрафовали гонщика Макса Ферстаппена на десять секунд за умышленное столкновение с Джорджем Расселлом в завершающих кругах Гран При в Барселоне.

По мнению Штайнера, наказание голландскому пилоту было недостаточным, и его следовало дисквалифицировать за подобное нарушение.

«Гонщикам запрещено умышленно врезаться в соперников, – отметил Штайнер в эфире подкаста The Red Flags. – Макс, по моему мнению, заслуживал дисквалификации, но ему не показали чёрный флаг. Я уверен, что в правилах прописано, что за подобные действия следует применять этот вид наказания».

«Почему же Макса не дисквалифицировали? Тем самым он создал негативный прецедент: теперь, если кто-то снова решит врезаться в соперника, ему грозит лишь 10-секундный штраф».

Гюнтер Штайнер также отметил, что на месте судей он бы поступил иначе: «Я бы немедленно дисквалифицировал Макса. Иначе ничего не изменится».

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