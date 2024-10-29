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Гутьеррес: Сайнс показывает высокую степень устойчивости к прессингу

Мексиканский гонщик Эстебан Гутьеррес провел три сезона в Формуле 1, выступая за команды Sauber и Haas, а с 2017 года сотрудничает с Mercedes, где занимает должность посла немецкого бренда.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.10.2024, 16:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Мексиканский гонщик Эстебан Гутьеррес провел три сезона в Формуле 1, выступая за команды Sauber и Haas, а с 2017 года сотрудничает с Mercedes, где занимает должность посла немецкого бренда.

Во время Гран При Мехико Гутьеррес присутствовал в паддоке автодрома имени братьев Родригес и после гонки принял участие в выпуске подкаста F1 Nation.

Эстебан Гутьеррес отметил: «Не сомневаюсь, что эта гонка останется в памяти Карлоса Сайнса. Это было очень впечатляющее зрелище, когда он стоял на вершине подиума в Мехико, а сверху спустили машину Mercedes! Он испанец, и, естественно, у него в Мексике большая армия фанатов».

Победа в этой гонке стала отличным завершением последнего сезона Карлоса Сайнса в Ferrari. Впрочем, он продолжит выступать за Williams, но этот триумф можно назвать замечательным достижением.

Итальянская команда сделала большой шаг вперед, одержав дубль в Остине, однако на трассе в Мехико, расположенной на большой высоте над уровнем моря, условия сложные. Приспособиться к ним пришлось не только гонщику, но и всей команде, которая активно работала над различными аспектами подготовки машины. В таких условиях сложно ожидать повторения успеха, достигнутого командой на предыдущем этапе.

Однако Ferrari продолжает отлично работать, демонстрируя идеальную игру на этом уик-энде. Карлос Сайнс находится в спокойном расположении духа, и видно, что каждая гонка доставляет ему удовольствие. Кажется, что в настоящее время он практически не ощущает давления, что положительно сказывается на его пилотировании.

Отвечая на вопрос о преимуществе Карлоса Сайнса перед Максом Ферстаппеном, гонщик Red Bull Racing, Эстебан Гутьеррес сказал: «По-моему, разрыв в скорости между Ferrari и Red Bull был больше, чем между Red Bull и McLaren, и это играло важную роль».

«Еще в пятницу я заметил великолепный темп Ferrari, поэтому не удивился, что Карлос опередил Макса уже в начале гонки. По-видимому, он сделал это без лишних усилий. Конечно, интересно было следить за борьбой Макса и Ландо Норриса на трассе – лично я ничего против этого не имею. Борьба показывает, что важен азарт в гонках. И хотя иногда участники превышают допустимые рамки, это всегда захватывающее зрелище!..»

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