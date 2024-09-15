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Гуаньюй Чжоу: Наша борьба и работа только начинаются

Семнадцать Гран При позади, и Sauber пока остается единственной командой, которая не смогла заработать очков в текущем сезоне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.09.2024, 18:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Семнадцать Гран При позади, и Sauber пока остается единственной командой, которая не смогла заработать очков в текущем сезоне. И даже во время Бакинского этапа ситуация не изменилась…

Гуаньюй Чжоу финишировал на 14-й позиции и поделился своими впечатлениями: «Я провел гонку без серьезных инцидентов, команда реализовала нашу стратегию, но нам не хватает скорости, чтобы бороться за очки. В то же время, я рад за прогресс – в этом уикенде мы смогли состязаться с несколькими конкурентами. У нас еще долгий путь вперед, мы осознаем, что находимся не на том уровне, где хотели бы быть, но мы будем бороться и усердно работать, чтобы уменьшить разрыв».

Валттери Боттас финишировал на 16-й строчке и прокомментировал свою гонку: «Это был сложный день. Мы пытались провести разные стратегии для двух машин, чтобы добиться лучшего результата, но увы, это не сработало. Основная проблема заключалась в быстрой деградации средних шин на первом этапе гонки, из-за чего нам пришлось делать пит-стоп довольно рано. На жестких шинах машина себя вела лучше, однако к концу гонки возникли трудности. Нам предстоит пересмотреть подход и попробовать снова уже на следующем этапе в Сингапуре».

Источник

Валттери Боттас (55)Гуаньюй Чжоу (37)Sauber (78)

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