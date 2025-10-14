Участились случаи мошенничества из-за новых правил утильсбора на мощные автомобили в России

На российском рынке подержанных автомобилей наблюдается рост спроса, чему способствует инициатива Минпромторга по изменению схемы расчета утилизационного сбора. Новая система предполагает увеличение итоговой суммы сбора, что уже привело к спешке среди покупателей, желающих приобрести машины до введения новых правил.

Согласно предложению, размер утильсбора планируется привязать к мощности двигателя транспортного средства. Для автомобилей с моторами мощностью от 160 л.с. сбор будет рассчитываться с использованием повышающего коэффициента. При этом машины с мощностью не более 160 л.с. не подпадают под действие изменений. Как отмечают эксперты, доля таких автомобилей на рынке изначально была незначительной.

Автоэксперт Евгений Малов зафиксировал особенно высокий интерес россиян к мощным автомобилям премиум-класса. Наибольшим спросом пользуются спортивные версии BMW: M3, M4, X3 M, X4 M, а также дизельные кроссоверы X5 и X6.

В условиях ажиотажа активизировались мошенники. В интернете появились предложения по покупке зарубежных автомобилей из Казахстана и Южной Кореи по ценам, которые на 2-3 миллиона рублей ниже рыночных. Эксперты отмечают, что такие объявления зачастую сопровождаются высокими рисками.

Специалисты предупреждают: если цена автомобиля на 10-15 процентов ниже средней по рынку, это должно насторожить покупателя, поскольку подобные сделки могут оказаться мошенническими.

Участники рынка предполагают, что новые правила расчета утильсбора могут вступить в силу с января.

Тем временем появилась информация о том, что ряд моделей автомобилей может исчезнуть с российского рынка из-за планируемых изменений в утильсборе.

