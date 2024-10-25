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Водителям в России грозят неприятности из-за новой аферы с аннулированием ЭПТС.

В России начали аннулировать электронные ПТС из-за распространенной аферы. Один из случаев - покупка Kia Stinger 2020 года за 4,7 млн рублей по параллельному импорту через Кыргызстан и Казахстан.
РедакцияР
Редакция
25.10.2024, 12:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России начали аннулировать электронные ПТС из-за распространенной аферы. Один из случаев - покупка Kia Stinger 2020 года за 4,7 млн рублей по параллельному импорту через Кыргызстан и Казахстан. Оказалось, что было представлено поддельное свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Покупатель заплатил утильсбор меньше, чем нужно было. Таможня выявила этот факт и потребовала доплату. В противном случае иномарка будет оставаться нерастаможенной и снимется с учета в ГИБДД.

Специалисты отмечают, что такие мошеннические схемы активно применяют недобросовестные участники автомобильного рынка, занимающиеся импортом авто на заказ, а также таможенные брокеры, у которых довольно часто встречается схема двойного обогащения.

Мошенникам удается обмануть покупателей из-за отсутствия должного контроля на всех этапах приобретения и регистрации автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Было объявлено, что российские автопроизводители активно ищут способы продажи автомобилей своим клиентам.

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Новые модели (274)

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