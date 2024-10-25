Водителям в России грозят неприятности из-за новой аферы с аннулированием ЭПТС.

В России начали аннулировать электронные ПТС из-за распространенной аферы. Один из случаев - покупка Kia Stinger 2020 года за 4,7 млн рублей по параллельному импорту через Кыргызстан и Казахстан. Оказалось, что было представлено поддельное свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Покупатель заплатил утильсбор меньше, чем нужно было. Таможня выявила этот факт и потребовала доплату. В противном случае иномарка будет оставаться нерастаможенной и снимется с учета в ГИБДД.

Специалисты отмечают, что такие мошеннические схемы активно применяют недобросовестные участники автомобильного рынка, занимающиеся импортом авто на заказ, а также таможенные брокеры, у которых довольно часто встречается схема двойного обогащения.

Мошенникам удается обмануть покупателей из-за отсутствия должного контроля на всех этапах приобретения и регистрации автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Было объявлено, что российские автопроизводители активно ищут способы продажи автомобилей своим клиентам.