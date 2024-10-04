Санитарный минимум: как защитить свою семью от вредных воздействий.

В продаже зеленый LFA? Конечно, парень. Зеленый LFA.

Этот единственный в своем роде «Свежий Зеленый» Lexus LFA выставлен на продажу в DK Engineering в Великобритании. Возможно, это разочарует нашу американскую аудиторию, так как машина с правым рулем, но, тем не менее, просто посмотрите на нее.

То, что делает эту машину еще более привлекательной, так это ее красно-черный интерьер из алькантары, который, вероятно, вам понравится или нет. С учетом того, что многие LFA были выполнены в более приглушенных цветах, или иногда в желтом или оранжевом, этот действительно выглядит совсем не так, как другие. DK Engineering утверждает, что на фотографиях краска похожа на Viper Green от Porsche, но в реальной жизни она намного ярче.

На одометре этой машины всего 838 миль, и недавно ее обслуживали у дилера Lexus, так что она готова к еще большему пробегу. DK Engineering не указал цену, но учитывая, что цены на LFA растут, у этой машины редкая спецификация и небольшой пробег, она не будет дешевой.

Lexus предлагал 30 вариантов цветов для LFA, но по данным LFA Registry, использовали только 26. Поверите или нет, Fresh Green не является самым редким цветом, так как было покрашено пять экземпляров в абсолютно уникальные оттенки. Самым распространенным цветом был Whitest White, изготовлено 157 машин - значительная доля из 500 произведенных автомобилей.

По данным LFA Registry, эта машина была новой доставлена в Японии и была единственным праворульным автомобилем в цвете Fresh Green. Существует также LFA Fresh Green, доставленный в США с левым рулем, и если вдруг вы его увидите, считайте себя очень удачливым.

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