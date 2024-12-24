Эффективный способ определить, когда можно начинать движение – правильное прогревание двигателя

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин поделился секретом определения прогрева мотора без использования бортового компьютера или стрелки на панели.

Согласно его словам, достаточно обратить внимание на стрелку тахометра, показывающую количество оборотов двигателя в минуту. Как только двигатель достигает рабочей температуры, обороты начинают снижаться.

В начале движения стрелка тахометра указывает на 1200—1500 оборотов в минуту, затем постепенно снижается до 650-800 об/мин. Специалист рекомендует прогревать мотор до этого момента, особенно если автомобиль стоит на месте, чтобы избежать проблем в работе двигателя.

Эксперт отметил, что увеличенные обороты указывают на подготовку системы управления двигателем к работе, что может привести к смыву масла со стенок цилиндров. Он предостерег от нагрузки на двигатель без достаточной смазки, так как это может привести к поломкам.

В случае необходимости выезда на дорогу сразу, Ревин предложил способ ускорить прогрев двигателя. Плавно нажимая на педаль газа, можно временно увеличить обороты двигателя до 2000 оборотов в минуту.

Напомним, что ранее директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова делилась советами о том, как лучше защитить автомобиль от воздействия реагентов и коррозии зимой.