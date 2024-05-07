Great Wall закрепит свою позицию на рынке в России с помощью двух новых моделей WEY.

Китайский производитель автомобилей Great Wall Motor планирует расширить ассортимент своей линейки WEY на российском рынке до трех моделей к 2024 году. Об этом рассказал генеральный директор компании «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев в интервью для информационного ресурса «Газета.Ru». Он подчеркнул, что новинка WEY 07, в частности, будет представлена на отечественном рынке, и она будет аналогична популярной среди россиян модели Lixang L9. Покупателям предоставят официальное сервисное обслуживание и гарантийную поддержку для этого кроссовера.

На данный момент на китайском рынке кроссовер WEY 07 доступен в двух версиях. В первой версии автомобиля используется 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 154 лошадиных сил, который совмещается с электромотором, и общая мощность достигает 330 л.с. У топовой версии электрической установки установлены два мотора, и общая мощность агрегатов составляет 517 л.с. Заявленный запас хода составляет 1200 километров, а на полностью заряженных батареях WEY 07 способен проехать от 153 до 180 км по стандарту WLTC.

Старт продаж автомобилей под премиальным брендом WEY от Great Wall Motor в России состоялся в феврале 2024 года. Первой моделью, представленной на отечественном рынке, стал кроссовер WEY 05 с гибридной силовой установкой. Автомобиль доступен к приобретению в официальных автосалонах TANK по цене 6 499 000 рублей.