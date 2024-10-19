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Формула 1: Стартовое поле гонки-спринта

В результате квалификации Гран При Нидерландов пилот команды Red Bull, Макс Ферстаппен, продемонстрировал лучшее время - 1:32.833. Он показал отличное выступление на трассе. На втором месте оказался гонщик из команды Mercedes, Джордж Расселл.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.10.2024, 09:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В результате квалификации Гран При Нидерландов пилот команды Red Bull, Макс Ферстаппен, продемонстрировал лучшее время - 1:32.833. Он показал отличное выступление на трассе.

На втором месте оказался гонщик из команды Mercedes, Джордж Расселл. Он показал результат в 1:32.845, отстав от лидера всего на 0.012 секунды.

Третью строчку занял Шарль Леклер из команды Ferrari, показав результат в 1:33.059, отстав на 0.226 секунды от первого места.

Лидер чемпионата, Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, показал 7-е время - 1:33.378. Его отставание от первого места составило 0.545 секунды.

Следующий этап гонки покажет, удастся ли Ферстаппену удержать лидерство или же его обгонят на трассе.

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