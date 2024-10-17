Пресс-конференции Гран При США: расписание.

Сегодня в FIA был представлен список участников официальных пресс-конференций, которые пройдут в рамках Гран При США.

Первая группа гонщиков, которая посетит пресс-центр автодрома в четверг, будет включать в себя Эстебана Окона из команды Alpine, Карлоса Сайнса из Ferrari и Кевина Магнуссена из Haas. Вторая группа состоит из Ландо Норриса из McLaren, Лиама Лоусона из RB и Алекса Элбона из Williams.

На следующий день, в пятницу, журналисты смогут задать свои вопросы руководителям команд: Оливеру Оуксу из Alpine, Заку Брауну из McLaren и Лорану Мекису из RB.

Суббота и воскресенье, как обычно, будут посвящены пресс-конференциям с лучшими гонщиками дня.