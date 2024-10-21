Реакция на Гран При США: что говорили после гонки

Пирелли

Компания Pirelli поздравила команду Ferrari с победным дублем на Гран-при России. Марио Изола из Pirelli отметил, что выбор стратегии с одним пит-стопом казался нецелесообразным, но в итоге оказался выигрышным. Несмотря на изначальные сомнения, пилоты Ferrari смогли удержать лидерство и одержать победу. Выезд автомобиля безопасности после вылета Льюиса Хэмилтона также повлиял на исход гонки, позволив пилотам, выбравшим шины Medium, продлить первый отрезок.

Scuderia Ferrari

Фото: F1news.ru

Пилоты команды Ferrari, Шарль Леклер и Карлос Сайнс, выразили свою радость и удовлетворение от победного дубля. Леклер отметил, что команда проделала отличную работу, и он очень доволен результатом. Он также выразил благодарность своим инженерам за подготовку машины. Сайнс поздравил всю команду с прекрасным результатом и отметил, что они улучшили свое положение в Кубке конструкторов. Он также отметил, что в этом году они могут проводить очень длинные отрезки на одном комплекте резины.

Oracle Red Bull Racing

Фото: F1news.ru

Пилоты команды Red Bull Racing, Макс Ферстаппен и Серхио Перес, поделились своими впечатлениями от гонки. Ферстаппен отметил, что у его машины не было достаточного темпа для атаки, но он смог удержать позицию и финишировать на третьем месте. Он также упомянул о сложностях в борьбе с Ландо Норрисом. Перес выразил сожаление о том, что он потерял время в начале гонки, но отметил, что команда многое узнала из этой гонки.

McLaren Formula 1 Team

Фото: F1news.ru

Пилоты команды McLaren, Ландо Норрис и Оскар Пиастри, поделились своими впечатлениями от гонки. Норрис отметил, что он пытался обогнать Ферстаппена, но не смог этого сделать. Он также выразил свое мнение о решении стюардов в отношении его борьбы с Ферстаппеном. Пиастри отметил, что гонка была сложной, но он смог показать хороший темп и подняться на позиции.

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team

Фото: F1news.ru

Пилоты команды Mercedes, Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, поделились своими впечатлениями от гонки. Расселл отметил, что он доволен своим выступлением и результатом. Он также выразил надежду на улучшение результатов в следующей гонке. Хэмилтон рассказал о своей аварии на старте гонки и о том, что команда проведет расследование, чтобы выяснить причину произошедшего.

MoneyGram Haas F1 Team

Фото: F1news.ru

Руководитель команды Haas, Айо Комацу, выразил радость от полученных очков в гонке. Нико Хюлкенберг поделился своим удовлетворением от результата и отметил, что команда сделала отличную работу.

Visa Cash App RB Formula One Team

Фото: F1news.ru

Пилот команды Red Bull, Лиам Лоусон, поделился своими впечатлениями от гонки и отметил, что ему удалось отыграться и показать хороший темп. Он также выразил благодарность команде за подготовку машины. Юки Цунода рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся в гонке, и выразил надежду на улучшение результатов в следующей гонке.

Williams Racing

Фото: F1news.ru

Пилот команды Williams, Франко Колапинто, выразил свою радость от полученных очков и отметил, что команда проделала отличную работу. Он также поделился своими впечатлениями от участия в своей первой гонке с использованием спринта. Алекс Элбон рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся в гонке, и выразил надежду на улучшение результатов в следующей гонке.

BWT Alpine F1 Team

Фото: F1news.ru

Пилот команды Alpine, Пьер Гасли, поделился своими разочарованием и надеждой на улучшение результатов в следующей гонке. Эстебан Окон рассказал о своей аварии на старте гонки и о том, что команда должна проанализировать произошедшее.

Aston Martin Aramco Formula One Team

Фото: F1news.ru

Пилот команды Aston Martin, Фернандо Алонсо, и Лэнс Стролл поделились своими впечатлениями от гонки и выразили надежду на улучшение результатов в следующей гонке.

Stake F1 Team Kick Sauber

Фото: F1news.ru

Пилот команды Sauber, Валттери Боттас, выразил свою радость за команду и выразил надежду на улучшение результатов в следующей гонке. Гуаньюй Чжоу поделился своими впечатлениями от гонки и признал свою ошибку в первом повороте.