Ферстаппен победил в субботнем спринте Гран При США

Субботний спринт в Остине проходил при ясной погоде и сухой трассе. Воздух прогрелся до +27 градусов, а асфальт на трассе достигал +44...45 градусов.

Этот уик-энд стал четвёртым в сезоне и первым после Шпильберга, открывая серию из трёх Гран При подряд. Гонка стала очень важной, учитывая напряженную борьбу за титул и колоссальное количество очков, которые предстояло заработать.

Перед началом спринта команды представили множество обновлений для оставшихся этапов и будущего сезона. Тем не менее, из-за ограниченного времени возможность протестировать все новшества была ограничена - после единственной тренировки, где "Феррари" были в лидирующей позиции, прошла короткая квалификация к спринту.

Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен из "Red Bull", который затем выиграл и субботний спринт. Утром в день гонки гонщики вышли на стартовую решетку в строю.

На старте лидерство сохранил Ферстаппен. Ландо Норрис обошел Джорджа Расселла и поднялся на третью строчку.

На втором круге лидировали: Ферстаппен, Норрис, Расселл, Леклер, Сайнс, Хэмилтон, Магнуссен, Цунода, Хюлкенберг, Перес.

Многие борьбы развернулись на трассе: Хюлкенберг опередил Цуноду, Сайнс атаковал Леклера, Пиастри добрался до 14-го места.

На последнем круге Сайнс обогнал Норриса, который начал терять позиции из-за изношенных шин. Пиастри получил 5-секундный штраф за нарушение правил.

В итоге Макс Ферстаппен финишировал первым в субботнем спринте. За ним последовали Карлос Сайнс и Ландо Норрис. Через несколько часов запланирована квалификация к гонке в воскресенье.

Лучший круг у Макса Ферстаппена составил 1:37.463 на 19-м круге спринта.

В личном зачёте чемпионата мира по автогонкам лидирует Макс Ферстаппен с 339 очками, за которым следуют Ландо Норрис (285) и Шарль Леклер (250). В командном зачёте пока лидирует McLaren F1 Team с 522 очками.