Гонка Гран При Сингапура: кто примет знамя старта

Лидерство в квалификации Гран При Бельгии на трассе Спа-Франкоршам принадлежит Ландо Норрису из команды McLaren. Пилот показал время 1:29.525, обойдя ближайшего преследователя.

На второй позиции оказался Макс Ферстаппен из Red Bull, уступивший Норрису на 0.203 секунды. Второй ряд занимают Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл из Mercedes.

Пятерку лучших замыкает гонщик McLaren - Оскар Пиастри. Результаты остальных участников квалификации также впечатляют.

Неудачно выступил Шарль Леклер из Ferrari, не показав время из-за технических проблем.

Следует отметить, что Гуаньюй Чжоу из Sauber показал результат 1:32.054, занимая последнее место в квалификации.