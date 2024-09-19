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Прогноз погоды на уик-энд Гран При Сингапура

В настоящее время в Сингапуре продолжаются дожди и грозы, характерные для данного сезона. Тем не менее, благодаря жаркой погоде днем, асфальт на трассе быстро высыхает, что обеспечивает проведение сессий Формулы 1 на сухом покрытии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.09.2024, 00:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В настоящее время в Сингапуре продолжаются дожди и грозы, характерные для данного сезона. Тем не менее, благодаря жаркой погоде днем, асфальт на трассе быстро высыхает, что обеспечивает проведение сессий Формулы 1 на сухом покрытии.

По информации на текущий уик-энд, в Сингапуре ожидается стабильно жаркая погода, с температурой воздуха 31-32 градуса Цельсия, небольшой облачностью, влажностью около 80% и умеренным восточным ветром. Прогнозируется, что осадки в виде дождя и грозы будут наблюдаться утром в течение всех трех дней.

В прошлом году при сходных погодных условиях все тренировочные, отборочные и гонки Формулы 1 в Сингапуре прошли на сухой дорожке, что добавило дополнительного интриги и вызовов для участников.

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