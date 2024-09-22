Гонка в Сингапуре: Реакции участников после финиша

Pirelli Motorsport подводит итоги Гран При Сингапура и отмечает, что гонка прошла без появления автомобиля безопасности, что является историческим событием для этого этапа.

Команды использовали тактику единственного пит-стопа, что позволило проехать гонку на максимально быстрой скорости. Большинство команд выбрали смесь Medium и Hard, но также было видно, что мягкая резина также была эффективной.

Интересные стратегические моменты были продемонстрированы Льюисом Хэмилтоном и Юки Цунодой, которые продолжали показывать хороший темп на долгих отрезках гонки.

Директор Pirelli Motorsport Марио Изола подчеркнул, что чтобы объективно оценить эффективность шин, необходимо учитывать также факторы, такие как темп гонщиков и пробки, в которых они оказывались на разных этапах гонки.

После четырех гонок Формула 1 делает перерыв и отправляется в Америку на серию из трех этапов. Однако Pirelli продолжает работу на трассе, проводя четыре дня тестов в Остине, благодаря поддержке команд Mercedes, Red Bull, Ferrari и McLaren.

Команда McLaren Formula 1 Team радуется удачной гонке в Сингапуре. Ландо Норрис выразил восторг отличным результатом и отметил, что гонка была тяжелой, но веселой. Оскар Пиастри также радуется своему подиуму и отмечает хорошую работу команды.

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team признает неудачный результат в Сингапуре и готовится к улучшению. Тото Вольфф отмечает проблемы команды с жаркой погодой и низким сцеплением, но обещает найти решение. Льюис Хэмилтон признает, что команда иногда делает неверные решения, и надеется на лучшую работу в Остине.

Scuderia Ferrari считает гонку в Сингапуре сложной, но отмечает, что команда сделала все возможное. Шарль Леклер признает, что команда показала хороший темп, но не могла претендовать на подиум. Карлос Сайнс также признает проблемы команды в квалификациях и надеется на улучшение в оставшихся гонках сезона.

Aston Martin Aramco Formula One Team отмечает сложности гонки в Сингапуре. Фернандо Алонсо радуется хорошему результату и отличной работе команды. Лэнс Стролл признает проблемы с балансом машины, но надеется на лучший результат в следующих гонках.

MoneyGram Haas F1 Team радуется заработанным очкам в Сингапуре. Нико Хюлкенберг выражает свою радость и отмечает, что гонка была сложной, но чистой. Кевин Магнуссен признает прокол шины и низкую скорость на Hard, но надеется на лучший результат в оставшихся гонках.

Williams Racing считает гонку в Сингапуре позитивной. Франко Колапинто выражает разочарование от потери позиции, но признает достойный результат. Алекс Элбон признает проблемы с охлаждением силовой установки и надеется на улучшение в оставшихся гонках.

Visa Cash App RB Formula One Team признает неудачную гонку в Сингапуре. Юки Цунода признает неудачный старт и обещает улучшить свои действия. Даниэль Риккардо признает, что его ожидания не оправдались, но выражает благодарность команде за признание его в качестве "Гонщика дня".

BWT Alpine F1 Team отмечает сложность гонки в Сингапуре. Эстебан Окон признает нехватку скорости и надеется на улучшение в оставшихся гонках. Пьер Гасли признает сложность гонки и обещает работать над улучшением.

Stake F1 Team Kick Sauber отмечает проблемы с тормозами и низкую скорость в Сингапуре. Валттери Боттас признает сложность гонки и обещает улучшение. Гуаньюй Чжоу отмечает улучшение команды и роль в стратегии гонки.