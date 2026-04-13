Планируется перенос Гран При Саудовской Аравии на декабрь
Планируется перенос Гран При Саудовской Аравии на декабрь

Формула 1 изменила календарь 2024 года из-за конфликта на Ближнем Востоке: этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии перенесены, новые даты обсуждаются.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.04.2026, 15:43·2 мин
Фото: F1news.ru

Руководство Формулы 1 было вынуждено оперативно скорректировать календарь текущего сезона из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В результате отменены апрельские этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии. При этом Гран При в Джидде по-прежнему сохраняет шансы состояться позднее в этом году.

Бывший пилот Формулы 1 Роберт Дорнбос, который сейчас участвует в организации Гран При Абу-Даби, выступил в эфире голландского телеканала Ziggo Sport. По словам Дорнбоса, вокруг переноса отменённой гонки в Джидде на 6 декабря ведутся интенсивные обсуждения, а этап в Абу-Даби в этом случае могут переместить на 13 декабря. В том случае, если предложенные изменения будут одобрены, концовка сезона будет насыщенной и завершится четырьмя подряд гонками.

«Я кое-что слышал. Мы знаем компанию Aramco, как спонсора Формулы 1, но при этом они активно продвигают этап в Джидде, потому что это их жемчужина. Джидда ещё может вернуться в календарь в этом году», — подчеркнул Роберт Дорнбос.

Он добавил, что речь идёт о возможном переносе соревнования в Абу-Даби на неделю вперёд, освобождая тем самым дату для Гран При Саудовской Аравии. В случае реализации такого плана заключительная часть чемпионата будет включать этапы в Лас-Вегасе, Катаре, Джидде и Абу-Даби без перерывов.

Особое внимание Дорнбос уделил контрактным обязательствам организаторов в Абу-Даби, отмечая, что на протяжении 15 лет именно этот этап завершал сезон Формулы 1. Сейчас, по его мнению, потребуется некоторое время для окончательного согласования обновленного расписания.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
