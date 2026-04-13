Планируется перенос Гран При Саудовской Аравии на декабрь

Руководство Формулы 1 было вынуждено оперативно скорректировать календарь текущего сезона из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В результате отменены апрельские этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии. При этом Гран При в Джидде по-прежнему сохраняет шансы состояться позднее в этом году.

Бывший пилот Формулы 1 Роберт Дорнбос, который сейчас участвует в организации Гран При Абу-Даби, выступил в эфире голландского телеканала Ziggo Sport. По словам Дорнбоса, вокруг переноса отменённой гонки в Джидде на 6 декабря ведутся интенсивные обсуждения, а этап в Абу-Даби в этом случае могут переместить на 13 декабря. В том случае, если предложенные изменения будут одобрены, концовка сезона будет насыщенной и завершится четырьмя подряд гонками.

«Я кое-что слышал. Мы знаем компанию Aramco, как спонсора Формулы 1, но при этом они активно продвигают этап в Джидде, потому что это их жемчужина. Джидда ещё может вернуться в календарь в этом году», — подчеркнул Роберт Дорнбос.

Он добавил, что речь идёт о возможном переносе соревнования в Абу-Даби на неделю вперёд, освобождая тем самым дату для Гран При Саудовской Аравии. В случае реализации такого плана заключительная часть чемпионата будет включать этапы в Лас-Вегасе, Катаре, Джидде и Абу-Даби без перерывов.

Особое внимание Дорнбос уделил контрактным обязательствам организаторов в Абу-Даби, отмечая, что на протяжении 15 лет именно этот этап завершал сезон Формулы 1. Сейчас, по его мнению, потребуется некоторое время для окончательного согласования обновленного расписания.