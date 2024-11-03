Гран-при Сан-Паулу: первый ряд гонки.

Сегодняшний день на трассе порадовал нас захватывающими событиями! Пилот команды McLaren, Ландо Норрис, продемонстрировал потрясающее мастерство и показал лучшее время - 1:23.405. Он уверенно лидирует на данный момент. Отличная работа, Норрис!

На втором месте расположился Джордж Рассел из Mercedes. Его результат - 1:23.578, отставание от первого места составляет 0.173 секунды. Захватывающая борьба за призовые места!

На третьей строчке оказался пилот из команды RB - Юки Цунода. Его время - 1:24.111, отставание 0.706 секунды. Пилоты не останавливаются в борьбе!

А вот Эстебан Окон из Alpine продемонстрировал результат 1:24.475, отставание 1.070 секунды от лидера. И это еще не предел!

Следом идет Лиам Лоусон из команды RB. Его время - 1:24.484, отставание 1.079 секунды. Так держать!

Шестую позицию занимает Шарль Леклер из Ferrari. Его результат - 1:24.525, отставание 1.120 секунды. Не сдавайтесь, Леклер!

На седьмом месте оказался пилот Williams, Алекс Элбон. Его результат - 1:24.657, отставание 1.252 секунды. Борьба за победу завораживает!

Восьмое место занимает Оскар Пиастри из McLaren. Его результат - 1:24.686, отставание 1.281 секунды. Какой напряженный день сегодня на трассе!

Несчастливчиком стал Фернандо Алонсо из команды Aston Martin, занимающий девятую позицию. Его результат - 1:28.998, отставание 5.593 секунды. Всегда есть место для улучшений!

И, наконец, десятую строчку занимает Лэнс Стролл из Aston Martin. Увы, у него нет результата, но он готов сразиться в следующих заездах!

Борьба продолжается! Ждем новых результатов в следующих заездах!

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