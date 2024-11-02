Гран При Сан-Паулу: Перенос квалификации

Сегодня на трассе царит пасмурная погода. Дождь не дает покоя, однако температура воздуха составляет +18°C, а покрытие трассы прогрелось до +23°C.

Гонщики команды McLaren продемонстрировали выдающиеся результаты на всех этапах соревнований: тренировках, квалификации к спринту и спринте. Однако погода решила переписать расписание. Проливной дождь начался прямо перед квалификацией, вынудив команды закрыть двери боксов, чтобы не оказаться затопленными.

В Haas F1 из-за заболевания Кевина Магнуссена за руль сел Оливер Берман. В то же время в команде Red Bull решили сменить шасси у Серхио Переса, чтобы исключить возможные скрытые дефекты, влияющие на результаты гонщика.

Зрители несколько времени терпели дождь, но затем спрятались под крышу. Возникла идея перенести квалификацию на утро, однако прогноз погоды не обещал улучшений до вечера воскресенья, ставя организаторов перед сложным выбором.

Начало квалификации неоднократно откладывали: сперва на полчаса, затем еще на столько же, и так далее. Дождь временами стихал, позволяя организаторам привлечь уборочную технику для разгона луж. Однако погода вновь испортилась, и директор гонки Нильс Виттих принял решение отложить сессию еще на 15 минут, а затем еще на 15 и еще. Старт квалификации задержался на два часа.

Солнце начало садиться, и до захода оставался чуть более часа. Трасса превратилась в настоящий водоем. В результате квалификацию перенесли на утро воскресенья.