Гонка за Гран-при Нидерландов: Описание трассы и основные цифры.

Возвращение Гран При Нидерландов в календарь Формулы 1 случилось в 2021 году после шестилетнего перерыва. Идея вернуть гонку появилась в связи с популярностью Макса Ферстаппена. Однако в 2020 году Гран При не состоялся из-за пандемии COVID-19 и отсутствия зрителей.

Владельцы двух трасс – Ассена и Зандфорта – боролись за право принимать Гран При Нидерландов, но Зандфорт всегда был фаворитом. Гонки на этой трассе проводятся уже с конца 30-х годов, и историческая связь с Формулой 1 сохранялась с 1952 года.

Зандфорт покинул сезон Формулы 1 в 1985 году, но трасса продолжала использоваться для местных и международных гонок. И только популярность Макса Ферстаппена помогла вернуть гран-при в Зандфорт. Итальянская компания Dromo Circuit Design провела реконструкцию трассы, сохранив его характеристики и современные стандарты Формулы 1.

Третий поворот трассы Зандфорта назван в честь главы Голландского королевского автоклуба Джона Хугенгольца, который пригласил победителя «24 часов Ле-Мана» Сэмми Дэвиса разработать конфигурацию трассы. Этот поворот с углом наклона более 18 градусов представляет интерес для гонщиков и требует особого мастерства.

Трасса Зандфорта имеет длину 4259 метров, что делает ее одной из самых коротких в календаре Формулы 1. Гонщики должны будут преодолеть 72 круга, что составит общую дистанцию в 306,648 километра.

Сессии Гран При Нидерландов 2023 года продемонстрировали, что трасса в Зандфорте очень быстрая. В первой тренировке лучший результат показал Макс Ферстаппен из команды Red Bull, вторую тренировку выиграл Ландо Норрис из McLaren. В третьей тренировке победу одержал Макс Ферстаппен, а в квалификации он также показал самый быстрый круг. В гонке лучшим кругом отметился Фернандо Алонсо из команды Aston Martin.

По расписанию Гран При Нидерландов, первая тренировка запланирована на 23 августа с 13:30 до 14:30. Вторая тренировка состоится с 17:00 до 18:00. Третья тренировка запланирована на 24 августа с 12:30 до 13:30. Квалификация пройдет с 16:00 до 17:00. Парад пилотов запланирован на 25 августа с 14:00 до 14:30, а сама гонка начнется в 16:00 и продлится 2 часа.

На трассу Зандфорта гонщикам будут выданы три набора шин: Hard, Medium и Soft. Шины C1, С2 и С3, которые представляют собой самые жесткие составы резины, будут использоваться на этом этапе гонки.

В Зандфорте нелегко обгонять из-за особенностей трассы, но на быстрых кругах в квалификации гонщики получат удовольствие. Макс Ферстаппен признал, что победить на этапе перед своими болельщиками было бы особенно приятно.

Из всех действующих пилотов Макс Ферстаппен имеет лучшие результаты на Гран При Нидерландов. Он одержал победу трижды, а также завоевал три поула и стал лидером в разных этапах гонки.

Гран При Нидерландов имеет богатую историю, и на сайте F1News.ru можно найти информацию обо всех этапах гонки с 1962 года.