Пресс-конференции на Гран-при Нидерландов: расписание

Сегодня в FIA был объявлен список участников официальных пресс-конференций, посвященных Гран При Нидерландов.

Завтра в пресс-центре автодрома появятся шесть гонщиков, разделенных на две группы. Первая тройка, готовая ответить на вопросы, включает в себя Эстебана Окона из команды Alpine, Гуаньюя Чжоу из Sauber и Макса Ферстаппена из Red Bull. Вторая группа включает в себя Джорджа Рассела из Mercedes, Юки Цуноду из RB и Логана Сарджента из Wlliams.

Завтра же на вопросы журналистов ответят высокопоставленные руководители, включая Майка Крака из Aston Martin, Айо Комацу из Haas, Андреа Стелла из McLaren и Джеймса Ваулза из Williams.

В выходные на вопросы журналистов будет отвечать лучшая тройка гонки.