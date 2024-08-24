Лидерство Ландо Норриса в Гран При Нидерландов

В Зандфорте в пятницу и субботу прошли квалификации, которые не обошлись без неожиданных поворотов. Сложная трасса и переменчивая погода сделали свои коррективы в подготовке гонщиков к старту.

В пятницу Расселл показал лучшее время, но в субботу Гасли стал первым. Однако на третьей тренировке произошла эффектная авария Сарджента, которая замедлила развитие событий на трассе.

Шинники выдерживали самые жёсткие составы – Hard, Medium и Soft, что повлияет на стратегию гонщиков на гонке.

В первой сессии все гонщики выбрали Soft, Хэмилтон установил лучшее время, а Перес столкнулся с помехой от Хэмилтона.

Норрис установил лучшее время во второй сессии, за ним последовали Перес, Элбон и Алонсо. Сайнс, Хэмилтон, Цунода, Хюлкенберг и Магнуссен не прошли в финал.

В центре внимания был финал, где Норрис показал превосходную выступление и выиграл квалификацию, Ферстаппен стал вторым.

С лидирующих позиций стартуют также Пиастри, Расселл, Перес и Леклер. Гонка обещает быть захватывающей и полной неожиданностей.

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