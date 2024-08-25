Гонка за Гран-при Нидерландов: Норрис, Ферстаппен и Леклер

Небольшая облачность, сухая погода. Температура воздуха +19°C, на трассе +30…32°C.

Летний перерыв прошел незаметно. После шести Гран При, проведенных за первые два летних месяца, Формула 1 вернулась к действию в августе на трассе в Зандфорте. После двух дней непрерывного дождя погода улучшилась, позволив зрителям на трибунах насладиться гонкой под лучами солнца и поддержать своих пилотов.

Тренировки были нарушены как дождем, так и красными флагами. Лучшее время в пятницу показал Расселл, в субботу утром — Гасли. Сарджент повредил машину, и на ее восстановление ушло более 40 минут, но гонщик не пострадал. Квалификацию выиграл Ландо Норрис, опередив на три десятых секунды Ферстаппена.

Гонка стартовала с преодоления Ферстаппеном Норриса, а Расселл обошел Пиастри. Гасли и Боттас также смогли подняться вперед. Магнуссен вылетел в гравий, но продолжил гонку после блокировки колеса на торможении.

На 2-м круге лидировал Ферстаппен, за ним следовали Норрис, Расселл, Пиастри, Леклер, Перес, Гасли, Алонсо, Сайнс и Стролл.

Ландо Норрис победил в Гран При Нидерландов, одержав вторую победу в карьере. Ферстаппен финишировал вторым, уступив Ландо двадцать секунд, а Леклер поднялся на третью ступень пьедестала. Все гонщики финишировали гонку, и уже на следующей неделе состоится Гран При в Монце.

Результаты гонки:

Пилот Команда Время Пит-стоп 1. Л.Норрис McLaren 1 2. М.Ферстаппен Red Bull +22.9 1

Положение в чемпионате: Личный зачёт

Положение в чемпионате: Кубок конструкторов