Гран При Монако: Победа Леклера, подвиг Пиастри, бой Сайнса

В Монако на тот момент царил идеальный пляжный климат. Температура воздуха достигала +21°С, а температура трассы поднималась до +47°С, что создавало участникам гонки дополнительные трудности. Сборная трасса как всегда представляла собой настоящий вызов для гонщиков по всему миру.

Каждый поединок в Монако зависит от успешной квалификации, которая на этот раз принесла невероятно увлекательное зрелище. Почти все участники допустили ошибки, и итоговые результаты складывались очень плотно – на короткой городской трассе каждая сотая секунда была на вес золота.

На домашней трассе француз Леклер продемонстрировал лучшее время как в пятницу, так и утром субботы. Он сумел завоевать свой третий подряд поул в Монако, став 24-кратным обладателем данного достижения в истории Ferrari.

Старт данной заезда увидели Леклер и Пиастри с первой строки, на второй – Сайнс и Норрис, а на третьей – Расселл и Ферстаппен. Алонсо и Перес, хоть и выбыли из борьбы рано, из-за штрафов начали гонку с 14-й и 16-й позиций соответственно.

Но все же успех для Haas F1 на исходе оказался под угрозой из-за нарушения технических правил. В результате дисквалификации машины команды, разрешившие ситуацию, сумели приступить к старту гонки.

На гонке были задействованы самые мягкие шины Pirelli: C3, C4 и C5, соответствующие Hard, Medium и Soft. В начале заезда на Hard поехали Расселл, Ферстаппен, Хэмилтон, Окон, Стролл, Алонсо, Сарджент, Перес, Боттас и Магнуссен, остальные предпочли Medium.

В начале заезда Леклер сохранил ведущую позицию. Сайнс попытался атаковать Пиастри, но после контакта в четвёртом повороте пришлось притормозить из-за прокола.

Несчастные случаи произошли и с гонщиками Alpine – Окон и его напарник столкнулись на тоннеле, что привело к серьёзным повреждениям обеих машин.

Гонка была остановлена красными флагами. Гонщики вернулись на пит-лейн, где маршалы начали убирать обломки и восстанавливать барьеры. Пришлось ждать более 40 минут, пока трасса снова не стала безопасной.

После перерыва гонщиков отправили на рестарт.

На рестарте порядок остался прежним. Участники гонки двигались в плотном стае, но в Монако обогнать соперника практически невозможно, особенно когда все максимально аккуратно берегут шины.

Леклер одержал победу на домашнем гран-при в Монако, завоевав свою шестую победу в Формуле 1. Поздравления с вторым местом принимал Пиастри, а на третьем финишировал Сайнс.

Следующий этап гонки пройдёт через две недели в Канаде.

Лучшим кругом показал себя Льюис Хэмилтон (Mercedes): 1:14.165 на 65-м круге, чем заработал заслуженный титул.

Посмотрим на таблицу личного зачёта и посмотрим, что представляет из себя турнирная таблица.