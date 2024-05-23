Гран При Монако: особенности трассы

В последнем Гран При Эмилии-Романьи произошло множество интересных событий, оставивших свой след в истории гонок.

Лэнс Стролл стал участником 150 Гран При, Шарль Леклер заработал очки на 100 гонке, а Логан Сарджент финишировал на 20 месте.

Mercedes принял участие в 300 Гран При, а команда RB заработала 20 очков.

Honda RBPT смогла выйти на подиум 40 раз за свою историю в гоночном мире.

Предчувствие Гран При Монако наполнено новыми ожиданиями и надеждами у болельщиков и команд.

Джордж Расселл может лидировать на 700 км, если продержится впереди шестикруговника.

Шарль Леклер и Серхио Перес также готовы дать бой с лидерством, пролидировав приличное число кругов.

Пьер Гасли и Кевин Магнуссен могут сорвать призы, финишировав седьмым и третьим соответственно.

И это только часть того, что может случиться во время грядущего Гран При.

Активная борьба прогнозируется среди гонщиков и их команд, что обещает увлекательное и захватывающее шоу для всех поклонников автоспорта.

Остается только дождаться начала гонки и увидеть, что принесет с собой этап в Монако.