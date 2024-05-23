Предгоновая атмосфера: что говорят эксперты о Гран-при Монако.

Команда Oracle Red Bull Racing продолжает готовиться к гоночным уик-эндам и анализировать свои выступления. Макс Ферстаппен, одержавший победу в Имоле, выразил надежду на успешное выступление в Монако. Он подчеркнул важность квалификации на городской трассе и подготовку команды к максимальному выступлению. Серхио Перес также поделился ожиданиями от предстоящего уик-энда, отметив сложности гонки в Монако и необходимость хорошей подготовки.

Scuderia Ferrari готовится к следующим этапам сезона в Монако с оптимизмом. Руководитель команды, Фредерик Вассёр, подчеркнул важность не расслабляться после недавних успехов и продолжать бороться за победы. Он выразил уверенность в команде и подчеркнул необходимость фокусироваться на каждой гонке в отдельности.

McLaren Formula 1 Team готовится к вызовам Монако с уверенностью. Пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастри говорили о том, что ожидают от уик-энда и выразили надежду на улучшение своих результатов. Руководитель команды, Андреа Стелла, подчеркнул важность хорошей квалификации и удачной стратегии для успешного выступления команды в Монако.

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team продолжает работу над улучшением технических характеристик машины. Руководитель команды, Тото Вольфф, отметил важность этой работы и подчеркнул необходимость продолжения модернизации машины. Он выразил уверенность в команде и её способности вернуться в число лидеров.

В команде Aston Martin Aramco Formula One Team пилот Фернандо Алонсо поделился своими впечатлениями от последней гонки и выразил уверенность в подготовке команды к предстоящему этапу в Монако. Он выразил надежду на улучшение результатов и борьбу за победы. Руководитель команды, Айо Комацу, также выразил оптимизм относительно предстоящего уик-энда в Монако, подчеркнув важность хорошей подготовки и уверенности пилотов.

Williams Racing, Stake F1 Team Kick Sauber и BWT Alpine F1 Team также готовятся к Гран При Монако с надеждой на успешное выступление. Пилоты команд выразили оптимизм относительно предстоящих гонок и подчеркнули важность квалификации и стратегии для достижения желаемых результатов на узкой городской трассе Монако.