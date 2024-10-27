Гран При Мехико: "Стартовое поле"

Команда Феррари продолжает демонстрировать отличную форму на трассе. На этот раз в квалификации лучшее время показал Карлос Сайнс, показав результат 1:15.946. Испанец продемонстрировал отличное владение машиной и показал высокий уровень мастерства.

На втором месте оказался гонщик Red Bull - Макс Ферстаппен, уступивший лидеру всего 0.225 секунды. Этот результат позволил ему занять достойное место на стартовой решетке.

Свои позиции в тройке лидеров закрепили гонщики McLaren и Ferrari. Ландо Норрис и Шарль Леклер показали результаты 1:16.260 и 1:16.265 соответственно.

Стоит отметить выступление гонщика Mercedes - Джорджа Расселла, который показал время 1:16.356 и оказался на пятом месте. Для команды Mercedes это также хороший результат.

Самый успешный пилот в истории "Формулы-1" Льюис Хэмилтон пробудет на шестой позиции старта. Его время - 1:16.651.

На седьмом и восьмом местах расположились гонщики Haas и Alpine, соответственно. Кевин Магнуссен и Пьер Гасли продемонстрировали результаты 1:16.886 и 1:16.892.

Замыкают топ-10 гонщики Williams и Haas - Алекс Элбон и Нико Хюлкенберг. Их результаты: 1:17.065 и 1:17.365.

Стоит отметить, что квалификация прошла без серьезных инцидентов. Гонщики показали высокий уровень профессионализма на трассе, что порадовало болельщиков и команды.

Таким образом, стартовая решетка выглядит обещающе, и мы можем ожидать захватывающие гоночные сражения на гоночном треке.