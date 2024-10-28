После гонки в Мехико пилоты делятся впечатлениями

Гран-при Мехико:

Гонщики и команды Формулы-1 оставили свои комментарии после завершения Гран-при Мехико. В центре внимания были эмоциональная гонка, стратегия пит-стопа и инциденты на трассе.

Марио Изола, представитель компании Pirelli, отметил, что гонка в Мехико была эмоциональной и оживленной. Он отметил дуэль между Леклером и Норрисом, а также сражение Хэмилтона и Расселла. Изола также отметил, что стратегия с одним пит-стопом оказалась оптимальной для гонки.

Карлос Сайнс, гонщик команды Scuderia Ferrari, выразил радость от победы на Гран-при Мехико. Он отметил поддержку мексиканских болельщиков и признал, что эта победа была очень важной для него. Сайнс также выразил надежду на еще одну победу до конца сезона.

Лэндо Норрис, гонщик команды McLaren Formula 1 Team, отметил сложность гонки и подчеркнул, что ему пришлось приложить много усилий, чтобы остаться в гонке и избежать столкновений. Он также отметил хорошую работу команды и выразил надежду на дальнейшую атаку.

Льюис Хэмилтон, гонщик команды Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, отметил, что команда отыграла позиции и заработала хорошие очки. Он также отметил проблемы с передним антикрылом, которые повлияли на его темп, но сказал, что команда будет анализировать данные и выбирать лучшие решения для следующих гонок.

Макс Ферстаппен, гонщик команды Oracle Red Bull Racing, признал, что команда провела плохую гонку, но отметил, что они будут продолжать бороться. Он также отметил, что не собирается беспокоиться о титуле и будет стремиться к лучшим результатам.

Айо Комацу, директор команды MoneyGram Haas F1 Team, выразил радость от потрясающего результата команды. Он отметил, что каждый сотрудник команды упорно работает, и это приносит плоды.

Все команды выразили свои планы и надежды на последующие гонки и подчеркнули важность работы в команде и постепенного прогресса.