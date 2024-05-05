Стартовое поле Гран При Майами: талантливые пилоты на стартовой черте

Пилот команды Red Bull, Макс Ферстаппен, показал лучшее время на трассе, финишировав за 1 минуту 27.241 секунду. На втором месте расположился Шарль Леклер из Ferrari, уступивший лидеру 0.141 секунды.

Тройку лидеров замкнул еще один гонщик Ferrari - Карлос Сайнс с результатом 1:27.455, отстав на 0.214 секунды от пилота Red Bull.

Следом за ними идут Серхио Перес из Red Bull и Ландо Норрис из McLaren. Перес финишировал за 1:27.460, отстав на 0.219 секунды, в то время как Норрис проехал дистанцию за 1:27.594, уступив лидеру 0.353 секунды.

На шестой строчке расположился гонщик McLaren - Оскар Пиастри, показав результат 1:27.675. Замыкает топ-7 пилот из Mercedes - Джордж Расселл, проехавший круг за 1:28.067.

Восьмое и девятое место заняли гонщики Mercedes и Haas соответственно. Льюис Хэмилтон показал время 1:28.107, а Нико Хюлкенберг - 1:28.146.

Десятку лучших замыкает пилот RB, Юки Цунода, финишировавший за 1:28.192. Всего на трассе было представлено 20 гонщиков.

Следует отметить, что Даниэль Риккардо из RB был наказан потерей трех стартовых позиций за инцидент на трассе в Китае. Его результат - 1:28.617.