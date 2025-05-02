Гран При Майами сохранится в календаре до 2041 года.

В свете последних событий в мире автоспорта, стало известно, что контракт на проведение Гран При Майами в рамках чемпионата Формулы 1 будет продлен на десять лет. Это значит, что гонки во Флориде будут проходить по крайней мере до 2041 года.

Стефано Доменикали, занимающий должность президента и исполнительного директора Формулы 1, подчеркнул: «Гран При Майами за короткий период времени смог заявить о себе как об одном из самых важных и захватывающих событий в календаре, являясь ярким примером качества и видения, отражающих дух и амбиции Формулы 1 в США».

Продление контракта на следующие десять лет рассматривается как стратегически значимый шаг, способствующий укреплению присутствия Формулы 1 в Америке и углублению связей с постоянно растущей армией поклонников на территории Соединенных Штатов.

Майами не просто является выдающимся местом, но и является истинным глобальным центром спорта - энергичным, динамичным, культурным и ярким. Эти успехи были бы недостижимы без видения и преданности Стивена Росса и Тома Гарфинкела. Стефано Доменикали выразил им искреннюю благодарность за руководство, поддержку и верность, которые превратили Гран При Майами в одно из самых масштабных событий в мире.