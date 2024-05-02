На Гран При Китая произошло несколько важных событий в мире автоспорта.

Джордж Расселл набрал целых 500 очков, Карлос Сайнс финишировал на 150-м Гран При, а Фернандо Алонсо установил лучший круг, преодолев 25 кругов. Юки Цунода совершил 10 сходов.

Red Bull показали отличную производительность, выиграв 100 раз квалификацию. А Honda RBPT одержала 25 побед.

Датчане провели 200 Гран При и продолжают радовать болельщиков своими выступлениями.

В преддверии Гран При Майами намечаются новые достижения. Джордж Расселл может пролидировать 700 километров, Ландо Норрис надеется на 700 очков, а Серхио Перес стремится пролидировать 400 кругов. Пьер Гасли намерен финишировать седьмым и заработать 400 очков. Ferrari надеется на 250 подиумов, а Кевин Магнуссен мечтает финишировать третьим и заработать 200 очков.

А вот Alpine собирается заработать 450 очков, Ferrari - 250 поулов, а также добиться 90 хет-триков. Mercedes планирует победный дубль, а Aston Martin - 10 подиумов. RB надеется заработать 10 очков.

Honda RBPT пока лидирует с 20 поулами. Немцы могут пролидировать 11000 кругов, а американцы заработать 1000 очков. Датчане ставят на 200 очков, а французы надеются на 80 поулов. Канадцы мечтают о 40 подиумах, а испанцы - о 30 лучших кругах.

Обещает быть увлекательно!