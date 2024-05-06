Гран-при в Майами: реакции участников после заезда

Пирелли

Гонка в Майами оставила за собой яркие эмоции и впечатления. Победу одержал Ландо Норрис, за что его поздравил представитель Pirelli Марио Изола. Виртуальная и реальная машины безопасности не помешали гонщикам проявить себя на трассе. Несмотря на сложности, шины C2 и C3 позволили пилотам атаковать почти на всей дистанции.

Изола отметил, что данные, собранные за три дня Гран При, будут полезны для изучения взаимодействия шин с различными типами дорожного покрытия.

McLaren Formula 1 Team

После первой победы Ландо Норриса, исполнительный директор команды, Зак Браун, отметил важность этого события. Он выразил благодарность всему коллективу за упорный труд и отличную работу. Браун также похвалил руководителя команды, Андреа Стелла, отметив его профессионализм и внимательное отношение к деталям.

Он подчеркнул, что команда посвятила победу в Майами памяти Жиля де Феррана, и выразил гордость за достижения гонщика.

Oracle Red Bull Racing

Вице-чемпионом гонки стал Макс Ферстаппен, который поделился впечатлениями о сложном заезде. Он отметил, что не всегда можно побеждать, но важно сохранять боевой дух. Ферстаппен также выразил радость за Ландо Норриса и похвалил его талант и упорство.

Серхио Перес также поделился своими впечатлениями, отметив сложности гонки и проблемы с балансом машины. Он выразил радость за команду и пообещал извлечь уроки из прошедшего заезда.

Scuderia Ferrari

Шарль Леклер, занявший третье место, рассказал о сложностях старта и нехватке темпа у машины. Он подчеркнул, что третье место было максимумом на данный момент, и выразил удовлетворение результатом.

Карлос Сайнс, финишировавший четвертым, поделился своими впечатлениями о гонке, отметив сложности с обгонами и инцидент с другим гонщиком. Он выразил радость за победу Ландо Норриса и похвалил его профессионализм.

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team

Льюис Хэмилтон поделился радостью за команду и Ландо Норриса. Он выразил удовлетворение от улучшения настроек машины и возможности бороться с соперниками. Хэмилтон также похвалил работу коллектива и выразил гордость за достижения команды.

Джордж Расселл рассказал о сложностях старта и нехватке темпа у машины. Он выразил надежду на улучшение в будущих заездах и похвалил Ландо Норриса за заслуженную победу.

Visa Cash App RB Formula One Team

Юки Цунода поделился восторгом от результатов команды и своей гонки. Он выразил благодарность коллективу за отличную работу и пообещал продолжать бороться на следующих гонках. Цунода также выразил надежду на дальнейшее улучшение машины.

Гуаньюй Чжоу поделился сложностями гонки и оценил работу команды. Он выразил уверенность в будущих успехах и надеется на улучшения в ближайших заездах.

MoneyGram Haas F1 Team

Нико Хюлкенберг подвел итоги гонки, отметив сложности и радость от полученного опыта. Он выразил удовлетворение от своей гонки и надеется на улучшения в будущем.

Кевин Магнуссен рассказал о неудачной гонке и надежде на лучшие результаты в будущем.

Stake F1 Team Kick Sauber

Гуаньюй Чжоу поделился впечатлениями о гонке, отметив сложности и хороший старт. Он выразил надежду на улучшения и новые обновления в будущих заездах.

Валттери Боттас рассказал о сложностях гонки и надеждах на будущие успехи команды. Он выразил уверенность в команде и ее способности двигаться вперед.

Williams Racing

Алекс Элбон подвел итоги сложной гонки и выразил надежду на улучшения в будущих заездах. Он подчеркнул важность изучения провала и поиска путей к улучшению.

Логан Сарджент поделился разочарованием из-за произошедшего инцидента, но выразил надежду на лучшие результаты в будущем и похвалил свою команду за проделанную работу.