Гонка в Лас-Вегасе: Поле старта

На гоночной трассе Гран При Абу-Даби прошли квалификационные заезды перед главным событием. Сегодня у нас лидер - Джордж Расселл из команды Mercedes, он показал результат 1:32.312.

На втором месте оказался Карлос Сайнс из Ferrari с отставанием 0.098 секунды, его время - 1:32.410.

Третье место занял гонщик Пьер Гасли из команды Alpine со временем 1:32.664, отставание составило 0.352 секунды.

Следом за ним на четвертой строчке расположился Шарль Леклер из Ferrari с результатом 1:32.783, его отставание - 0.471.

Пятое место занял гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull, его результат - 1:32.797, прибавив 0.485 секунды.

На шестой позиции расположился Ландо Норрис из McLaren с результатом 1:33.008, его отставание - 0.696 секунды.

Седьмое место занял Юки Цунода из команды RB со временем 1:33.029, прибавив 0.717 секунды.

На восьмой строчке расположился Оскар Пиастри из McLaren с результатом 1:33.033, его отставание - 0.721 секунды.

Девятое место занял Нико Хюлкенберг из команды Haas с результатом 1:33.062, отставание от лидера - 0.750.

Десятую позицию занял Льюис Хэмилтон из Mercedes, его результат - 1:48.106, отставание составило уже 15.794 секунды.

На одиннадцатой позиции расположился Эстебан Окон из команды Alpine с результатом 1:33.221.

На двенадцатой строчке гонщик Кевин Магнуссен из Haas с результатом 1:33.297.

Тринадцатое место досталось Гуаньюй Чжоу из Sauber с временем 1:33.566.

Четырнадцатую позицию занял Франко Колапинто из Williams с результатом 1:33.749.

Пятнадцатое место занял Лиам Лоусон из команды RB с результатом 1:34.257.

Шестнадцатую позицию занял Серхио Перес из Red Bull с результатом 1:34.155.

Семнадцатую строчку занял гонщик Фернандо Алонсо из команды Aston Martin с результатом 1:34.258.

Восемнадцатое место досталось Алексу Элбону из Williams с результатом 1:34.425.

Девятнадцатую позицию занял Лэнс Стролл из команды Aston Martin с результатом 1:34.484.

Замыкает двадцатку лидеров гонщик Валттери Боттас из Sauber, который был оштрафован потерей 5 мест за замену элементов силовой установки, его результат - 1:34.430.