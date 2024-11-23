Гонка в Лас-Вегасе: Поле старта

На гоночной трассе Гран При Абу-Даби прошли квалификационные заезды перед главным событием. Сегодня у нас лидер - Джордж Расселл из команды Mercedes, он показал результат 1:32.312.
На втором месте оказался Карлос Сайнс из Ferrari с отставанием 0.098 секунды, его время - 1:32.410.
Третье место занял гонщик Пьер Гасли из команды Alpine со временем 1:32.664, отставание составило 0.352 секунды.
Следом за ним на четвертой строчке расположился Шарль Леклер из Ferrari с результатом 1:32.783, его отставание - 0.471.
Пятое место занял гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull, его результат - 1:32.797, прибавив 0.485 секунды.
На шестой позиции расположился Ландо Норрис из McLaren с результатом 1:33.008, его отставание - 0.696 секунды.
Седьмое место занял Юки Цунода из команды RB со временем 1:33.029, прибавив 0.717 секунды.
На восьмой строчке расположился Оскар Пиастри из McLaren с результатом 1:33.033, его отставание - 0.721 секунды.
Девятое место занял Нико Хюлкенберг из команды Haas с результатом 1:33.062, отставание от лидера - 0.750.
Десятую позицию занял Льюис Хэмилтон из Mercedes, его результат - 1:48.106, отставание составило уже 15.794 секунды.
На одиннадцатой позиции расположился Эстебан Окон из команды Alpine с результатом 1:33.221.
На двенадцатой строчке гонщик Кевин Магнуссен из Haas с результатом 1:33.297.
Тринадцатое место досталось Гуаньюй Чжоу из Sauber с временем 1:33.566.
Четырнадцатую позицию занял Франко Колапинто из Williams с результатом 1:33.749.
Пятнадцатое место занял Лиам Лоусон из команды RB с результатом 1:34.257.
Шестнадцатую позицию занял Серхио Перес из Red Bull с результатом 1:34.155.
Семнадцатую строчку занял гонщик Фернандо Алонсо из команды Aston Martin с результатом 1:34.258.
Восемнадцатое место досталось Алексу Элбону из Williams с результатом 1:34.425.
Девятнадцатую позицию занял Лэнс Стролл из команды Aston Martin с результатом 1:34.484.
Замыкает двадцатку лидеров гонщик Валттери Боттас из Sauber, который был оштрафован потерей 5 мест за замену элементов силовой установки, его результат - 1:34.430.